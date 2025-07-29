Уралец выиграл два золота на чемпионате США по дзюдо

Уральский дзюдоист Николай Коваленко из команды «Архангел Михаил» завоевал две золотые медали на открытом чемпионате США по дзюдо, который проходил в Майями. Николай забрал победы в весовых категориях до 100 кг и «ветераны».

Всего он провел семь схваток. Все победы были досрочными, хотя не обошлось и без судейской ошибки. В одном из поединков против американского борца Николай провел бросок, который гарантировал ему победу, однако судья отдал ее сопернику. Вмешался один из русскоязычных фанатов дзюдо – он добежал до судей, показал им повтор на телефоне, и те впервые в истории чемпионата приняли решение провести вторую схватку, отменив результат. В итоге Николай вновь оформил досрочную победу и прошел дальше по сетке.

Отметим, Коваленко входит в тренерский штаб Академии единоборств РМК а также известен по своему участию в шоу «Титаны», где он дошел до полуфинала. Недавно он также триумфально выступил на Чемпионате полицейских и пожарных в США.

Екатеринбург, Елена Сычева

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