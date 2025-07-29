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Вторник, 29 июля 2025, 15:43 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге частично обрушилось трехэтажное здание в промзоне

На Елизавете произошло частичное обрушение трехэтажки на улице Мартовской, 6, в микрорайоне Елизавет. В этом здании располагаются складские помещения. Данных о пострадавших пока нет.

По данным областного минздрава, сообщение об обрушении здания поступило диспетчеру Территориального центра медицины катастроф в 16:43. На место выехали две бригады скорой помощи. На завалах уже работают сотрудники МЧС.

«Ситуация находится на контроле заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой», – сообщает ДИП.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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