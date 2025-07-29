российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 июля 2025, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Из рухнувшего офисника в Екатеринбурге эвакуировали 21 человека

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением трехэтажного кирпичного офисника на улице Мартовской. Из здания был эвакуирован 21 человек, сообщили в надзорном ведомстве. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас на завалах работают сотрудники МЧС с собаками.

Причины обрушения здания устанавливаются. Известно, что офисник был выставлен на продажу два года назад. Стартовая цена объекта была за 20 миллионов рублей, а впоследствии снизилась до 7,5 миллиона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,