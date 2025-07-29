Из рухнувшего офисника в Екатеринбурге эвакуировали 21 человека

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением трехэтажного кирпичного офисника на улице Мартовской. Из здания был эвакуирован 21 человек, сообщили в надзорном ведомстве. Данных о пострадавших не поступало. Сейчас на завалах работают сотрудники МЧС с собаками.

Причины обрушения здания устанавливаются. Известно, что офисник был выставлен на продажу два года назад. Стартовая цена объекта была за 20 миллионов рублей, а впоследствии снизилась до 7,5 миллиона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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