Оборванный ветром провод ЛЭП убил 5-летнего ребенка (ФОТО)

Пятилетний мальчик погиб от удара током в Свердловской области – на него упал оборванный провод.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, накануне в 16:12 в Волчанскую городскую больницу поступил сигнал о том, что в поселке Вьюжном ребенка ударило током. Приехав на место, врачи скорой помощи могли только констатировать смерть.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным, на ребенка, который катался на велосипеде, из-за сильного порыва ветра упал провод линии электропередачи, в результате мальчик погиб от удара электрическим током», – сообщил Шульга.

«В ходе начавшегося разбирательства сотрудниками полиции территориального ОВД будет проверена документация владельцев электросетей на предмет изношенности проводов и своевременной их замены. Трагический случай, о котором идет речь, хоть и не носит откровенно криминального характера, но в связи с гибелью ребенка наши коллеги из регионального СКР детально разберутся в случившемся ЧП и расставят все точки над i. Искренние соболезнования семье погибшего мальчика», – отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Волчанск, Елена Владимирова

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