Управляющие компании задолжали Свердловскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» 3,3 млрд рублей

Задолженность управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию на 1 июля 2025 года составила 3,3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Энергосбыта», в числе крупных должников среди управляющих компаний в Екатеринбурге – ООО «УК «Формула ЖКХ» (52 млн рублей), ООО УК «Столица» (45 млн рублей), ООО «УК «Перспектива» (12 млн рублей); среди ТСЖ в Екатеринбурге – «ОЖЭК № 1» (40 млн рублей), ТСН «Шейнкмана, 111» (22 млн рублей), ТСЖ «Кедр» (11 млн рублей). Общая задолженность этих шести организаций на отчетную дату составила 182 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» ведет активную работу с должниками, так как средства, полученные от компаний за использование услуг, идут на реконструкции сетей, а значит, на обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией. В отношении должников также применяются все допустимые законом инструменты взыскания и санкции, в том числе инициирование процедуры банкротства.

Компания рекомендует собственникам жилья в многоквартирных домах требовать у своих управляющих компаний и ТСЖ отчёты о том, как они перечисляют поставщикам ресурсов плату за свет, тепло и горячую воду.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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