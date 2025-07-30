Курьера мошенников, обиравших пенсионеров, посадили на 8 лет

Курьер, «работавший» у мошенников, которые обманывали и обирали пенсионеров, проведет за решеткой восемь лет. Его поймали и осудили за мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). За два месяца он сумел забрать более 20 млн рублей у семерых пожилых уральцев.

27-летний курьер был ранее судим. «Работу» нашел через соцсети: по указке кураторов ездил на указанные адреса и забирал деньги у стариков. После вносил их на специальные банковские счета, оставляя себе небольшую комиссию.

«Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан, которые ради легких денег готовы участвовать в противоправных действиях, об уголовной ответственности за подобные деяния. Правоохранители также советуют задуматься: стоят ли заработанные деньги нескольких лет проведенных в местах лишения свободы», – сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube