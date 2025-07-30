На Урале ожидаются дожди, после которых реки могут выйти из берегов

В ближайшие дни в регионах Уральского федерального округа могут пройти сильные дожди, приводящие к подъему воды до уровня неблагоприятных отметок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях в ближайшие дни пройдут интенсивные осадки, ожидается значительное повышение уровня воды в поймах рек. Возможен выход за пойму, что может привести к подтоплениям. В Ханты-Мансийском автономном округе на реках Иртыш, Конда и Обь прогнозируется опасная ситуация в нескольких населенных пунктах, возможны подтопления. Аналогичные явления не исключены и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Добавим, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, 30-31 июля дожди пройдут на севере Свердловской области, где их почти не было в последние дни. С началом августа циклон покинет Средний Урал и сдвинется на восток. 1-2 августа ожидается преимущественно сухая, умеренно теплая погода, днем будет +20…+25 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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