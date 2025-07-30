Женщина въехала в квартиру, куда ее не пускал племянник, после его ухода в армию

Судебным приставам из Алапаевске пришлось разбираться в семейном квартирном вопросе: жительница города вместо со своим братом унаследовала квартиру от матери. Но въехать в нее не смогла – в жилище обосновался племянник, который даже не пускал тетку на порог. Добиваться въезда женщине пришлось через суд, а исполнить решение удалось только тогда, когда племянника забрали в армию для прохождения срочной службы.

«Судебным приставом удалось установить, что племянник какое-то время отсутствует в квартире. Одно из окон было приоткрыто и никак не меняло свое положение, вне зависимости от погоды. Вскрытие двери проходило в присутствии понятых и взыскателя – собственницы. Однако дверь не поддавалась, разобранный приглашенным мастером до винтиков замок не открылся. Тут пришло на помощь приоткрытое окно, через него удалось попасть в квартиру и открыть дверь», – сообщили в пресс-службе управления ФСПП по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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