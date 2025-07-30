Гаишника, бравшего взятки в автошколе, посадили на 8 лет

Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Госавтоинспекции, который брал взятки за сдачу экзаменов на водительские права. Подзаработать на курсантах автошколы инспектор регистрационно-экзаменационного отделения местного ГИБДД решил в августе 2024 года. Он предложил двум своим знакомым (один из них был инструктор по вождению) брать взятки и делить деньги между собой. Посредники искали кандидатов из водителей, которые ранее дважды завалили практический экзамен.

Платная сдача на права проходила так: инструктор сидел на заднем сиденье и подсказывал курсанту, как правильно выполнить маневр и не допустить ошибку. Инспектор же закрывал глаза даже на грубые нарушения, допущенные водителем, и ставил в экзаменационном листе оценку «сдал». За это сообщники получали взятку 40 тысяч рублей. Из них 15 тысяч себе забирал инспектор, оставшиеся 25 тысяч делили посредники. В течение месяца гаишник получил три взятки за незаконную помощь в сдаче экзамена, установило следствие.

Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Он лишен звания старший лейтенант полиции и после освобождения ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет. Осужденный был взят под стражу в зале суда. В отношении других фигурантов уголовного дела материалы выделены в отдельное производство. Трое взяткодателей были освобождены от ответственности в связи с «деятельным раскаянием», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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