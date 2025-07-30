Закон о регистрации собак застопорился на Урале. Что с ним не так?

В Свердловской области резко затормозилась история с регистрацией домашних животных. В первую очередь, собак. Дополнительные требования к региональному законодательству, которые устанавливают, кто и как проводит регистрацию, где и каким образом можно выгуливать собак, а также размеры штрафов за несоблюдение правил, областной департамент ветеринарии опубликовал еще в апреле этого года. Чуть позднее появился и сайт ведомственной информсистемы по учету четвероногих. Но требования пока так и не заработали. Зоозащитники обвинили врио губернатора Паслера в том, что он лично наложил вето на правила. «Новый День» обратился в департамент информполитики за комментарием по этому поводу.

Но так или иначе, в других регионах, где подобные правила уже приняты, у них обнаружился существенный изъян – фактическая необязательность исполнения при всей юридической строгости.Помимо двух столиц и Московской и Ленинградской областей закон об обязательной регистрации животных с прошлого года работает в Новгородской области. С марта 2025-го местные власти анонсировали штрафы для тех, кто нарушит правила. Сама регистрация бесплатная, ее оформляют в государственных ветклиниках, куда записываются через портал госуслуг. Однако статистики о том, сколько владельцев собак прошли процедуру, нет. Глава местного депвета Людмила Сукачева сообщила только о «значительном количестве» заявок. И о размере штрафов – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Правда, в местных медиа корреспонденту «Нового Дня» не встретилось ни одного сообщения о том, что кого-то оштрафовали. «Как обычно, неясно, кто это контролирует. Де-юре у владельцев животных есть обязанность чипировать питомца, делает он это за свой счет. Де-факто никто ничего не делает, я не видел ни одной новости о штрафе или предписании каком-нибудь, хотя слежу за темой, как владелец двух собак», – рассказал «Новому Дню» житель Великого Новгорода Вадим.

В Свердловской области похожая ситуация с некоторыми муниципальными или региональными нормативными актами. Например, с комендантским часом в Екатеринбурге – дети младше 16 не могут находиться на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. Или областной закон о тишине – после 23 часов и до 8 утра шуметь нельзя, но по факту соблюдаются эти нормы далеко не всеми и не всегда, а до реальных наказаний для нарушителей, тем более – штрафов – доходит крайне редко. Вполне вероятно, что такая же ситуация сложится и с регистрацией домашних собак.

«Дело в том, что адекватный и ответственный владелец животного и без того не допустит бесконтрольного спаривания и размножения собаки. Равно как и не будет практиковать т.н. самовыгул, когда животное находится на улице без хозяина и свободно бегает по улицам. Неадекватные же при условии отсутствия контроля не станут «морочиться» с регистрацией. А что касается каких-то резонансных случаев, когда собаки на самовыгуле нападают на людей, наносят травмы, то их и так расследуют и находят виновных хозяев», – пояснила агентству кинолог Ольга Максимова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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