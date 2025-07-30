В этом году отремонтируют часть улицы Малышева

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на ремонт части улицы Малышева от улицы Восточной до Гагарина. Работы выполнят уже в этом году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик приведет в порядок 810 метров дороги площадью более 19 тысяч квадратных метров. Покрытие сделают из асфальта SMA-16 на битуме PG 64-34 – это особо стойкая к деформации смесь, которую в Екатеринбурге используют на самых оживленных участках.

Важно отметить, что ремонт дорог в уральской столице проходит без закрытия движения по улицам – лишь с периодическим сужением. Для этого специалисты работают как в дневное, так и ночное время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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