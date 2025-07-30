На Урале выберут три школы для пилотного проекта по начальной военной подготовке

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил с участниками СВО, выпускниками кадровой программы «Время героев», введение в школах региона уроков начальной военной подготовки. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

«Обсудили с ребятами детали проекта. Он предполагает оснащение школ необходимым инвентарем, организацию командных игр для школьников, встречи с ветеранами спецоперации, создание методических материалов. Поручил минобразу подобрать три школы в регионе, где будет запущен пилотный проект. При формировании бюджета на следующий год запланируем средства. Если проект удастся и его поддержат дети и родители, то будем масштабировать на весь регион», – сказал Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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