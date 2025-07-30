В День физкультурника по центру Екатеринбурга пройдет шествие спортсменов

В День физкультурника, 9 августа, по центральным улицам Екатеринбурга впервые пройдет парад спорта. Его участники проследуют от Дома Севастьянова до Октябрьской площади, где состоится официальная церемония открытия праздника.

Как сообщили в ДИПе, на следующий день, 10 августа, стартует юбилейный X легкоатлетический марафон «Европа – Азия», который соберет около 6 тысяч участников. Марафон будет включать классическую дистанцию 42,2 километра, полумарафон на 21,1 километра, шоссейный бег на 10 километров, массовые забеги на 1 и 3 километра, детский старт на 800 метров, а также новую дисциплину – спортивную ходьбу «Екатерининская верста» протяженностью 3,2 километра.

Отметим, что, по данным областного правительства, физкультурой и спортом регулярно занимаются более 60% уральцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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