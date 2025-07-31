Поликлиника ДГБ № 8 временно переезжает с улицы Санаторной на Военную

В поликлинике № 1 детской городской больницы № 8 Екатеринбурга начинается финальная стадия капитального ремонта, в связи с чем здание по адресу: ул. Санаторная, 22, будет временно закрыто.

Как сообщили в пресс-службе ДГБ № 8, все службы поликлиники временно переезжают в здание круглосуточного стационара на Военную, 20.

Переезд будет проходить поэтапно, преимущественно в выходные дни, когда посещаемость учреждения невысокая.

Участковые педиатры, доврачебный кабинет, молочная кухня, а также прививочные кабинеты начнут работать по новому адресу с понедельника, 4 августа.

Прием всех специалистов (хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и др.), забор анализов, а также работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной медицинской помощи начнутся с 11 августа 2025 года.

При этом регистратура будет работать по обоим адресам до 11 августа.

Стоматологическое отделение, которое также размещалось в поликлинике на Санаторной, будет полноценно функционировать в поликлинике № 3 на улице Академика Шварца, 14г, с 11 августа. При этом детей с заболеваниями зубов по предварительной записи и острой болью принимают в этой поликлинике уже с 27 июля.

После ремонта, который планируется завершить к концу 2025 года, детская поликлиника на ул. Санаторной будет оснащена современным оборудованием, она станет более удобной для посетителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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