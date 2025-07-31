российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 июля 2025, 09:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Спортсмена обвинили в убийстве жены и попытке инсценировать несчастный случай

В Березовском следователи разбираются в запутанной истории с ДТП, которое, возможно, было попыткой инсценировать несчастный случай. Несколько дней назад машина Nissan Leaf влетела в опору освещения. Тогда стало известно, что погибла женщина, находившаяся на переднем пассажирском – Алена Папст, детский тренер по дзюдо и карате в местной спортивной школе. За рулем находился ее муж Андрей, тоже спортсмен.

Его практически сразу же обвинили в убийстве жены: эксперты на шее женщины нашли следы удушения. Следователи предположили, что муж мог убить ее, и ходатайствовали о заключении под стражу. Сегодня суд удовлетворил просьбу – Андрей Папст ближайшие два месяца проведет в СИЗО, пока идет следствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,