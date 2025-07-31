Спортсмена обвинили в убийстве жены и попытке инсценировать несчастный случай

В Березовском следователи разбираются в запутанной истории с ДТП, которое, возможно, было попыткой инсценировать несчастный случай. Несколько дней назад машина Nissan Leaf влетела в опору освещения. Тогда стало известно, что погибла женщина, находившаяся на переднем пассажирском – Алена Папст, детский тренер по дзюдо и карате в местной спортивной школе. За рулем находился ее муж Андрей, тоже спортсмен.

Его практически сразу же обвинили в убийстве жены: эксперты на шее женщины нашли следы удушения. Следователи предположили, что муж мог убить ее, и ходатайствовали о заключении под стражу. Сегодня суд удовлетворил просьбу – Андрей Папст ближайшие два месяца проведет в СИЗО, пока идет следствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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