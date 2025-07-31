В Екатеринбурге ужесточат правила размещения летних аттракционов

Администрация Екатеринбурга подготовила проект поправок в Правила благоустройства, которые вводят ограничения для сезонных уличных аттракционов. В частности, это батуты, стрелковые тиры, силомеры, детские машинки и другие пункты проката инвентаря.

В документе указано, что сезонные аттракционы могут устанавливаться в местах, отведенных под проведение ярмарок (если речь идет о федеральных, областных, муниципальных и не разграниченных землях). При этом их запрещено размещать в арках зданий, на газонах и цветниках, под железнодорожными и автомобильными мостами, рядом с остановками и на узких тротуарах. Также нельзя ставить аттракционы ближе чем в 5 метрах от окон зданий, витрин киосков и входов в подземные пешеходные переходы.

Проект поправок вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся по 22 августа. После этого документ рассмотрит Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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