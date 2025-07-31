Главный нарколог Урала опроверг отмену бумажных справок для получения водительских прав

Главный нарколог Минздрава РФ в УрФО Антон Поддубный опроверг информацию об отмене бумажных справок о медицинском освидетельствовании при получении водительского удостоверения, в СМИ прошла информация, что с 1 августа пациентам будут выдавать QR-код, который и надо будет предъявлять в ГИБДД.

«Изменений в главном документе, который регламентирует работу с данными заключениями, Приказе Минздрава России от 24 ноября 2021 г. № 1092-н, на данный момент нет», – подчеркнул Поддубный, пояснив, что пока все будет по-старому.

Екатеринбург, Елена Сычева

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