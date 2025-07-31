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Четверг, 31 июля 2025, 12:16 мск

Новости Екатеринбург

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На въезде в Екатеринбург опрокинулся грузовик с камнями (ФОТО)

Фото: Свердловская госавтоинспекция

На 190-м километре трассы «Подъезд к Екатеринбургу от автодороги М5 Урал» временно ограничено движение из-за аварии. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель грузовика, ехавший в сторону города, не справился с управлением, и машина опрокинулась. В кузове были камни, которые вывалились на проезжую часть. Пострадавших в ДТП нет.

Сейчас на дороге открыта только одна полоса, движение в направлении Екатеринбурга перекрыто. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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