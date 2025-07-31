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Четверг, 31 июля 2025, 12:54 мск

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ГАИ: устроивший жесткое ДТП на Малышева был под наркотиками

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Стали известны подробности жесткого ночного ДТП на перекрестке Малышева и Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. Выяснилось, что пронесшийся на красный свет водитель Lexus был в состоянии наркотического опьянения. 35-летний житель Екатеринбурга уже дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас в отношении него возбуждено сразу пять административных дел.

Вероятно, будет и уголовное – водитель машины Rover, которую буквально разорвало на две части от сильнейшего удара, госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Повреждены еще три машины – Range Rover, Kia и Toyota, на которые автомобиль выбросило после столкновения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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