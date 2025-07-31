В Екатеринбурге возбудили дело на водителя, который не пропустил реанимобиль

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в районе улицы Машинной в Екатеринбурге водитель частного автомобиля перекрыл дорогу машине реанимации, которая с пациентом ехала в больницу.

Ранее об этом инциденте рассказал телеграм-канал Ural Mash: «Скорая неслась по Машинной и Ткачей, до больницы оставалось меньше пяти минут. На пути встал Fiat. Прям упёрся. Рядом была пустая полоса, но уступать он не собирался. Мало того – вышел из тачки и начал что-то кричать в сторону реанимобиля. К счастью, медики всё-таки успели довезти пациента».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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