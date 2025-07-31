Для гостей фестиваля UralTerraJazz назначили дополнительную скоростную электричку

Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове 9 августа, СвЖД назначила дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. На маршруте будет курсировать комфортабельный электропоезд «Финист».

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, пригородный поезд №7226 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:18 (время местное), далее отправление: о.п. Первомайская в 10:25, Шарташ в 10:33, прибытие в Камышлов в 12:30.

Обратно пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21:20, далее прибытие: Шарташ в 23:23, о.п. Первомайская в 23:31, Екатеринбург-Пассажирский в 23:38.

Билеты на «джазовую» электричку уже в продаже. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону составит 232 рубля. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

XI международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет на площадке Центрального городского стадиона Камышлова. В этом году перед гостями выступят ведущий джазмен мирового уровня Даниил Крамер, квартет Алексея Подымкина, Dastan Rayev group, резиденты клуба EverJazz, Артем Манукян и Yerevan Calling, Денис Мажуков и др.

Камышлов, Елена Владимирова

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