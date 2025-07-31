RC Group получила благодарность от командования ЦВО в Екатеринбурге за помощь СВО

Компания RC Group и Фонд Марии Михайловой оказывают помощь участникам СВО и их семьям с первых дней спецоперации. Работа ведется на постоянной основе и охватывает разные направления. Основное внимание уделяется прямой помощи: бойцам передают медикаменты, средства реабилитации, маскировочные сети, которые плетут волонтеры фонда, также «за ленточку» регулярно отправляется необходимая техника – средства РЭБ, беспилотники, автомобили и другое.

Всего за время работы компании в поддержку СВО ею были переданы десятки миллионов рублей в том числе посредством системы пожертвований через Фонд Марии Михайловой и IT-продуктов RC Group.

Так, разработанное приложение клиентского сервиса для выгодных покупок RC Pay, которое в прошлом году было признанно лучшим в соответствующей номинации международной премии Best Business Awards 2024, предоставляет возможность совершать пожертвования на нужды СВО посредством своего функционала. Таким образом ежедневно сотни тысяч пользователей жертвуют денежные средства бойцам спецоперации.

Компания на регулярной основе выпускает печатное издание «Боевой листок», которое сочетает исторические заметки, патриотические статьи, рассказы о подвигах участников спецоперации, достижениях страны. Оно распространяется в зоне проведения СВО и на новых территориях для поднятия духа бойцов и местных жителей по аналогу с традициями Великой Отечественной войны.

Подобные проекты компании создаются в тесном партнёрстве с патриотическим сообществом «ОПЛОТ» и благодаря усилиям команды единомышленников.

Важную роль играет центр поддержки участников СВО RC Group. Через него идет регулярная помощь бойцам. Также центр проводит мероприятия по патриотическому воспитанию.

Отдельное внимание уделяется информационным и просветительским проектам. В сборнике «Мой позывной…», главным редактором которого стала Мария Михайлова, собраны реальные истории бойцов, рассказанные от первого лица. Это честные, личные тексты без прикрас. Издание уже получило большое количество положительных отзывов как от простых читателей, так и со стороны военно-учебных заведений.

А в документальном фильме «На СВОем месте», созданном при участии компании, показана ежедневная работа добровольцев, врачей, волонтеров и тех, кто помогает армии вне зоны боевых действий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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