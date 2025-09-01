Урал окутало туманом: видимость на дорогах – менее 100 метров

Утром 1 сентября Свердловскую область и Екатеринбург окутал густой туман: видимость на дорогах упала ниже 100 метров.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть особенно внимательными за рулем. Необходимо соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других транспортных средств и обязательно включить противотуманные фары с ближним светом. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме для контроля дорожной обстановки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

