Синоптики предсказали, каким будет сентябрь

Нынешний сентябрь на Среднем Урале не будет особо выбиваться из климатической нормы. По прогнозу Гидрометцентра России средняя температура первого осеннего месяца ожидается на уровне 7-10° тепла, или на 1 градус выше нормы. Предполагается, что количество осадков также будет около среднего многолетнего количества (норма 45-60 мм, на севере и в горах 62-75 мм).

В Свердловской области согласно климатическим данным температура от начала к концу месяца понижается на 5-6°. В северной части Среднего Урала в 20-х числах сентября уже начинается отопительный сезон. Средняя дата первого заморозка в воздухе приходится на первую декаду сентября, в северных районах – на третью декаду августа. Максимально возможная температура была зарегистрирована в первой декаде сентября +28...+33°. Ночью температура воздуха в отдельные годы опускалась до -8,-13°, уточнили уральские метеорологи. Осадков в сентябре меньше, чем в августе. В среднем на месяц приходится 9-11 дождливых дней. Во второй половине месяца осадки могут быть в виде снега.

В прошлом году сентябрь на Среднем Урале был сухим и тёплым, напомнили синоптики.

