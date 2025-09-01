российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 сентября 2025, 10:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Синоптики предсказали, каким будет сентябрь

Нынешний сентябрь на Среднем Урале не будет особо выбиваться из климатической нормы. По прогнозу Гидрометцентра России средняя температура первого осеннего месяца ожидается на уровне 7-10° тепла, или на 1 градус выше нормы. Предполагается, что количество осадков также будет около среднего многолетнего количества (норма 45-60 мм, на севере и в горах 62-75 мм).

В Свердловской области согласно климатическим данным температура от начала к концу месяца понижается на 5-6°. В северной части Среднего Урала в 20-х числах сентября уже начинается отопительный сезон. Средняя дата первого заморозка в воздухе приходится на первую декаду сентября, в северных районах – на третью декаду августа. Максимально возможная температура была зарегистрирована в первой декаде сентября +28...+33°. Ночью температура воздуха в отдельные годы опускалась до -8,-13°, уточнили уральские метеорологи. Осадков в сентябре меньше, чем в августе. В среднем на месяц приходится 9-11 дождливых дней. Во второй половине месяца осадки могут быть в виде снега.

В прошлом году сентябрь на Среднем Урале был сухим и тёплым, напомнили синоптики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,