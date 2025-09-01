Куда жаловаться на кондукторов, которые заставляют школьников платить за проезд

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге вступило в действие постановление о том, что все школьники от 7 до 18 лет имеют право бесплатного проезда на всех видах наземного общественного транспорта.

Тем не менее, в соцсетях появляются сообщения, что некоторые кондукторы не в курсе новшества и требуют с детей плату за проезд.

Близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет: если такое происходит, следует записывать номер вагона, время и место инцидента, чтобы потом руководители могли разобраться. Писать можно через Платформу обратной связи.«Ну, а в целом, скажем так: в принципе, со всеми кондукторами проведены беседы, чтобы людей, похожих на школьников (даже отдаленно), не высаживали из транспорта», – добавляет редакция канала.

Напомним, на прошлой неделе по инициативе врио губернатора Дениса Паслера глава города Алексей Орлов подписал постановление о введении уже с 1 сентября бесплатного проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах для детей от 7 до 18 лет, которые учатся в школах или средне-специальных учебных заведениях. Еще одним постановлением градоначальник закрепил новую стоимость школьного проездного в метро – 200 рублей на месяц поездок. Вслед за Екатеринбургом бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников может появиться и в других городах региона, хотя и не так быстро. Денис Паслер дал поручение главам муниципальных образований найти такую возможность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

