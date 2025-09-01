«Где-то было, но не здесь», – горожане оценили прошедшее лето

Лето 2025 года закончилось, и «Новый День» решил поинтересоваться у жителей и гостей Екатеринбурга, какие впечатления оставил у них этот сезон и довольны ли они тем, как прошли эти три месяца.

В целом, для многих уральское лето оказалось не таким теплым, как хотелось бы. «Лето – оно где-то было, но не здесь», – пошутила одна из горожанок.

Но были и те, кому погода показалась слишком жаркой. Так, сотрудник музея «Эрмитаж-Урал», напротив, признался, что из-за зноя даже не стремился уехать за город. Зато наступившей осени он рад куда больше: «Мне не нравится жара, больше люблю осень. Осенью я собираюсь в лес ехать. Романтика влажного осеннего леса мне подходит гораздо больше».

Лето пролетело. Мнения горожан

Съемочная группа также пообщалась с туристами, которые делились впечатлениями от своих летних поездок. Например, кто-то объехал пол-России, выделив Омск, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, а также Улан-Удэ с его просторами, природой и местной кухней. Другие, напротив, впервые выбрались из дома лишь в конце августа и сразу решили познакомиться с Екатеринбургом. А одна пожилая женщина поделилась впечатлениями от поездки в Челябинскую область и отметила, что пару дней путешествия ей хватило на целый год: «Дети и внучка свозили на озеро Синара. А там я была в храме Илии Пророка. За два дня получила на целый год заряда бодрости».

Екатеринбург, Дарья Деменева

