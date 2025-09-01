Полмиллиона школьников отмечают 1 сентября в Свердловской области

Сегодня в школах Свердловской области проходят праздничные линейки в честь 1 сентября. В новом учебном году за парты сядут более 564 тысяч школьников, в том числе порядка 55 тысяч первоклассников, сообщили «Новому Дню» в министерстве образования региона. Также обучение начнут свыше 127 тысяч студентов ссузов. Кроме того, около 80 тысяч учителей и педагогов отмечают День знаний как свой профессиональный праздник.

По данным министерства, к началу учебного года в регионе были введены в эксплуатацию три новых школы общей вместимостью почти 1,8 тысячи мест. В их числе – школа № 45 в Березовском, новое образовательное учреждение № 2 в Краснотурьинске, а также новый корпус школы в рабочем поселке Пышма.

В Екатеринбурге в новом учебном году в муниципальные школы пойдут 210 тысяч детей, из них 21 тысяча – первоклассники.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

