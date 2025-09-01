В Екатеринбурге открыли таможенный класс

В Екатеринбурге в школе № 19 в Академическом открылся таможенный класс. С этого года там буду учиться 32 десятиклассника. «Пока не знаю, кто из вас и как сможет «раскрыться» в нашем ведомстве, но очень надеюсь, что каждый найдет направление по душе и сможет реализоваться. Нам нужны юристы, экономисты, инженеры, которые разбираются в оборудовании, ведь на Урале очень много производственных поставок. У нас есть своя кинологическая служба, свой правоохранительный блок, специальный отряд быстро реагирования, есть служба организации таможенного контроля», – рассказал в приветственном слове начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Помимо общей школьной программы у учеников таможенного класса будет спецкурс по введению в профессию – «Основы таможенного дела». Занятия будут проводить действующие сотрудники УТУ, эксперты-криминалисты и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

