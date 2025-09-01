«Без понтов, по-русски», – что думают екатеринбуржцы о цветах на День знаний

Сегодня у 210 тысяч екатеринбургских школьников начался новый учебный год. Многие дети пришли на линейки с букетами для своих учителей. «Новый День» поинтересовался у екатеринбуржцев, стоит ли дарить педагогам цветы на 1 сентября и в каком количестве.

Нужны ли цветы 1 сентября

Большинство опрошенных горожан уверено, что поздравлять учителей с Днем знаний – добрая традиция. Однако мнения о том, сколько должно быть цветов, разделились.

Многие считают, что от всего класса лучше подарить один общий букет. Для кого-то это вопрос удобства: учителю не придется уносить домой десятки цветов, а родителям – тратить время на выбор. Другие выступают против лишних трат: «Одного букета достаточно, ведь такие большие деньги тратятся. Лучше их потратить на нужды класса».

А сторонники индивидуальных букетов считают, что для ребенка важно лично вручить свой цветок. «Можно эффектно подарить даже по одному цветку, – поделилась одна из мам. – Ребенок идет на праздник с удовольствием, потому что знает, что идет не с пустыми руками, а с осенним букетом и отличным настроением». Один мужчина выступил против излишеств, заявив: «Цветы нужно дарить без понтов, по-русски говоря. Чтобы не было этих заморочек».

Нашлись и те, кто выступает против букетов учителям: «Лучше бы цветы росли и украшали наши улицы». Многие также добавили, что поздравлять стоит не только классных руководителей, но и воспитателей в детских садах, и даже нянечек.

«Когда ты что-то отдаешь и делишься, твоя душа не «заболачивается». Происходит обмен энергией. Мы делали это с радостью, зная, что добро всегда возвращается», – поделилась с нами одна екатеринбурженка.

