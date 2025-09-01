российское информационное агентство 18+

Прямые рейсы в Дубай из Екатеринбурга будут ежедневными

В Дубай из Екатеринбурга запустят прямые рейсы с 1 октября этого года. Ежедневно полеты из Кольцово на популярный курорт в ОАЭ будут выполнять «Уральские авиалинии». В этом режиме планируется программа в течение всей осенне-зимней навигации, то есть с начала октября и до конца апреля.

Отметим, что сейчас прямые рейсы в Дубай из Кольцово есть, но только на крыльях зарубежных авиакомпаний.

Екатеринбург, Елена Сычева

