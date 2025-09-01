Кредитный «период охлаждения» и новые запреты: что изменится для россиян с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу десятки законов, принятых Госдумой РФ в весенне-летнюю сессию. Разбираемся, как новации повлияют на жизнь граждан России.

«Период охлаждения» для кредитов

При выдаче кредитов финансовые операции будут приостанавливаться на 4 часа при займе суммы от 50 до 200 тысяч рублей и на 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей. За это время клиент может передумать, если его кто-то принуждает взять кредит. Кроме того, банки и микрофинансовые организации обязаны проводить дополнительные проверки на мошенничество при выполнении операций. Если проверок не было и возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то банки и МФО не могут требовать от заемщика возврата средств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

Отказ от спам-звонков

С 1 сентября абоненты смогут отказаться от массовых обзвонов. Например, когда банки звонят с предложением оформить кредитную карту, а частные клиники – записаться на прием к врачу. Написать отказ можно будет на сайте мобильного оператора или в его приложении. Появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Звонки от компаний и ИП начнут маркировать.

Силовики смогут запрашивать данные о банковских счетах

Кредитные организации будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам следователей, дознавателей и руководителя следственного органа. Закон направлен на усиление мер по противодействию преступности, сообщает пресс-служба Госдумы.

RuStore и мессенджер MAX будут «по умолчанию» на всех новых гаджетах

С сентября на всех новых смартфонах (в том числе айфонах) и планшетах будет предустановлен отечественный магазин приложений RuStore с возможностью совершать платежи при установке и использовании программ из этого магазина. Раньше RuStore ставился «по умолчанию» только на технике, работающей на Android и HarmonyOS. Кроме того, мессенджер MAX вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Он должен заменить «VK Мессенджер».

Ответственность за поиск в интернете экстремистских материалов

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов из специального списка, в том числе через VPN-сервисы, вводятся штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. «Важно! По новому закону ответственность грозит лишь тем, кто со злым умыслом ищет такой контент, и обычных людей эта мера не коснется», – говорится на портале «Объясняем.РФ». Однако как на практике будет толковаться определение «целенаправленный поиск», остается неизвестным.

У коллекторов больше нет анонимности

С 1 сентября коллекторы не смогут общаться с должниками анонимно. Они обязаны указывать в электронном сообщении ФИО либо наименование кредитора, а также контактный телефон. Такая новация должна защитить россиян от мошенничества. Кроме того, граждане смогут отказаться от взаимодействия с коллекторами вне зависимости от того, есть просроченный долг или нет. Кредитор и его представитель обязаны в течение трех дней прекратить общение с должником после получения от него уведомления.

Защита персональных данных

Законодатель ввел еще одно требование к согласию на обработку персональных данных. Теперь оно должно быть оформлено отдельно от других документов, которые подписывает гражданин.

Усиливается ответственность за пропаганду наркотиков

Под запретом распространение в СМИ и интернете информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. В числе санкций – лишение свободы до двух лет, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

В то же время закон делает исключение для произведений литературы и искусства, но они должны содержать маркировку о вреде запрещенных веществ. Это требование не касается произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года. Кроме того, под пропаганду наркотиков не попадают специализированные медицинские и фармацевтические издания, научные материалы и учебники, а также материалы оперативно-розыскной деятельности и уголовных дел в сфере оборота наркотиков.

Новые штрафы для иноагентов

Увеличиваются штрафы для иноагентов за неисполнение требований Минюста России, в том числе за нарушение маркировки материалов. Штраф для граждан составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, юридических – до 500 тысяч рублей. Также устанавливается полный запрет для иноагентов на образовательную деятельность независимо от возраста учащихся, запрещается не только государственная, но и муниципальная поддержка. НКО, признанных иноагентами, запретят включать в реестр социально ориентированных.

Запрет рекламы в заблокированных соцсетях

С 1 сентября вступает в силу запрет на распространение рекламы на иностранных информационных ресурсах, деятельность которых признана в России нежелательной, а также в заблокированных социальных сетях. Нарушителям грозят штрафы: до 2,5 тысячи рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя, сообщает пресс-служба Госдумы.

