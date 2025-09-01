В Академическом в школы пошли 25 тысяч учеников (ВИДЕО)

В первый день учебного года в школы Академического пошли 25 тысяч детей, а впервые за парты сели больше 2,5 тысячи первоклассников.

«В Академическом День знаний имеет особое значение, ведь здесь живет много молодых семей, и именно дети задают будущее нашего района. Для нас важно быть частью этого события, видеть, как вместе с домами и улицами формируется динамичная и живая среда, где комфортно и учиться, и жить. День знаний в Академическом – это праздник не только для школьников, но и для всего района», – сказал генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Чтобы школьникам было комфортнее учиться, ключевой застройщик района в рамках подготовки к новому учебному году закупил мебель, учебные пособия и дополнительное оборудование для четырех школ. Всего же в самом молодом районе Екатеринбурга их девять. Готовятся к строительству еще две – в Кварталах конструктивизма и в Первом Академе. Добавим, что две из действующих школ Академического попали в список 500 лучших учебных заведений России. Первая школа района – №16 замкнула десятку сильнейших по Среднему Уралу, а 19-ая школа оказалась на 16 месте регионального рейтинга.

В школу №19 сегодня на День знаний пришли поздравить самых юных учеников полпред президента России на Урале Артем Жога, глава района Николай Смирнягин. «Первоклашки, для вас это новый этап в жизни, новый шаг. Родителям – самое главное – терпения. И родителям выпускников тоже, потому что это определяющий период. Я через это прошел в том году, у меня дочка была выпускница, и это было довольно-таки тяжело и эмоционально. Уверен, вы приобретете навыки, которые вам пригодятся в будущем в этой жизни. Педагоги, спасибо вам за ваш труд, за ваше служение, ваше терпение и вашу любовь к детям – это дорогого стоит. Всех поздравляю с 1 сентября. Ну и, самое главное, мирного неба над головой», – сказал полпред.

Добавим, в Академическом планируется реализовать концепцию наукограда, где будет сформирована образовательная вертикаль: от детских садов – к школам – ссузам и вузам. В районе создадут не только образовательные и научные площадки, но и места для практики: медучреждения, высокотехнологичные производственные площадки и так далее.

1 сентября в Академическом

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

