Администрацию Белоярского обязали построить в Косулино школу и детский сад

По искам прокуратуры суд обязал администрацию Белоярского округа принять меры по строительству школы и детского сада в селе Косулино. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в последние 10 лет в селе активно строились жилые дома, население росло. При этом в Косулино сейчас есть только одна средняя школа и один детский сад. В связи с этим родители дошкольников вынуждены отправлять детей в садики в других населенных пунктах или оплачивать частные детские сады. Классы в школе стали больше установленной законодательством нормы. За один год количество учеников Косулинской школы № 8 увеличилось почти на 300 человек.

Белоярский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием признать бездействие районной администрации незаконным. Суд удовлетворил исковые требования, возложив на администрацию Белоярского муниципального округа обязанность принять меры по инициированию строительства школы и детского сада до 31 декабря 2026 года.

О проблеме нехватки мест в Косулинской школе «Новый День» писал еще в феврале 2020 года. Тогда уроки проходили в переделанных фойе коридоров, в помещениях библиотеки, актового зала и учительской. В 2020 году в школе учились 960 детей, хотя по нормативам она рассчитана только на 450. Проект нового здания планировался еще в 2015 году, но сначала из-за волокиты предыдущего руководства администрации, а затем и нерасторопности подрядчика, документы были подготовлены лишь в конце 2019 года. Затем долго не могли найти деньги на финансирование строительства.

Белоярский, Елена Владимирова

