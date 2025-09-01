Урал попал в топ направлений для отдыха в период бабьего лета

Свердловская область попала в топ направлений, которые жители страны выбирают для отдыха в т.н. бабье лето – теплый период в сентябре. «Область показала рост популярности на 48% по сравнению с прошлым годом по количеству бронирований отелей и апартаментов», – сообщили в сервисе «Яндекс.Путешествия».

Там уточнили, что средняя стоимость одной ночи в местах проживания в Екатеринбурге и городах Урала составляет порядка 7100 рублей, в основном, путешественники останавливаются здесь на 3 ночи.

Екатеринбург, Елена Сычева

