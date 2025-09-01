В Новоуральске открылся образовательный кластер для подготовки атомщиков

Тринадцатый в Свердловской области кластер проекта «Профессионалитет» начал реализацию программ на базе Новоуральского технологического колледжа.

Как сообщает ДИП, 1 сентября здесь стартовала подготовка специалистов атомной отрасли. В первом потоке 225 студентов. Их будут учить на слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики, лаборантов, специалистов метрологического контроля средств измерения, сварщиков, технологов.

В состав нового кластера в качестве работодателей вошли девять ведущих предприятий-партнеров, среди которых «Уральский электрохимический комбинат», научно-производственное объединение «Центротех», научно-производственное объединение «Снабсервис» «Росатом Инфраструктурные решения», «Атоммашкомплекс» и другие компании.

Общий объём финансирования включает порядка 300 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов из федерального бюджета и 117 миллионов – из бюджета Свердловской области.

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube