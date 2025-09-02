Пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором перевернулся другой автомобиль (ФОТО)

1 сентября в Серове пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал человек.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент случился вчера в 12:24 на автодороге от переулка Елового до улицы Автодорожной.

52-летний водитель «Мазда CX-5» врезался в попутный автомобиль «Лада Приора» под управлением водителя 2004 г.р. В результате столкновения «Лада Приора» съехала с дороги и перевернулась, а «Мазду» отбросило на опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир «Мазды», его отвезли в больницу.

Автомашиной «Мазда CX -5» управлял 52-летний мужчина с водительским стажем 34 года. В ходе проверки установлено, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения, однако пройти процедуру освидетельствования он отказался. Данный гражданин в мае текущего года уже был лишен права на управление ТС за нетрезвое вождение.

Мужчина объяснил автоинспекторам, что намеревался совершить обгон, однако, заметив приближающийся навстречу автомобиль, вынужден был вернуться в свою полосу движения, где произошло столкновение с «Приорой».

Водителя могут привлечь к ответственности по ст. 264 УК РФ за повторное управление ТС в состоянии опьянения.

Также на него составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение опоры линии электропередачи и по ч. 2 ст. 12.7 за управление ТС, ранее лишенным такого права, а также возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

Серов, Елена Владимирова

