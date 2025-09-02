В Свердловской области заметили красное полярное сияние

Сегодня ночью в Свердловской области можно было увидеть небольшое красное полярное сияние. Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский поделился с «Новым Днем» фотографией небесного явления.

«Небольшое полярное сияние в виде красных лучей над северным горизонтом наблюдалось примерно до 57-й широты. Признаки начала ожидаемой в ближайшие ночи сильной геомагнитной бури пока отсутствуют», – рассказал астроном.

Ранее «Новый День» писал, что 2 сентября на Земле прогнозируют сильные магнитные бури уровня G2-G4, вызванные новым выбросом солнечной плазмы в сторону планеты. Он произошел в результате вспышке уровня M2.76 на Солнце. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube