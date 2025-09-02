6842 уральских ветерана получат от президента поздравления с победой над Японией (ФОТО)

В преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые отмечаются в России 3 сентября как День воинской славы, ветераны получат персональные поздравления от президента Владимира Путина.

Как сообщили в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегиона Урал «Почты России», в Свердловской области почтальоны вручат 6 842 письма почётным адресатам лично в руки. Сотрудники почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

