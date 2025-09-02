Свердловским педагогам предлагают зарплату в 51 тысячу, ямальским – 85

С начала 2025 года в Уральском федеральном округе было открыто более 6 тысяч вакансий для учителей, причем почти половина из них – в Свердловской области. Самую высокую зарплату педагогам предлагают на Ямале, самую маленькую – в Курганской области. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, за период с января по август 2025 в Свердловской области было размещено 48% от всех уральских вакансий педагогов, на втором месте – Тюменская область (23%), на третьем – Челябинская (18%). Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (7%), Курганская область (3%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1%).

«К началу учебного года во всех регионах УрФО спрос работодателей на педагогов обеспечен активностью самих кандидатов. Наиболее высокий конкурс на работу учителя наблюдается в ЯНАО (13,9 резюме на вакансию) и ХМАО (13,2). В остальных регионах соотношение спроса и предложения находятся в пределах нормы (4,0 – 7,9 резюме на вакансию): Тюменская область (7,3 резюме на вакансию), Челябинская область (6,5), Курганская область (6,4), Свердловская область (5,9)», – комментирует Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Анализ вакансий показал, что наиболее высокие заработные платы в этом году предлагают учителям в ЯНАО (85 тыс. руб.), скромнее предложения в ХМАО (61,7 тыс. руб.), Свердловской области (51 тыс. руб.), Тюменской области (48,1 тыс. руб.), Челябинской области (40,1 тыс. руб.) и Курганской области (36,7 тыс. руб.). Отметим также, что текущая медиана предлагаемой заработной платы в Уральском ФО составляет 73,6 тысяч рублей.

