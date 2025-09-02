Вложение в будущее: ЕВРАЗ потратил более 90 млн рублей на подготовку учебных заведений к 1 сентября

Более 90 млн рублей направил ЕВРАЗ на поддержку учебных заведений в Нижнем Тагиле и Качканаре, а также на организацию праздников и подарки для детей работников, которые пошли в этом году в 1-й класс.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, в Нижнетагильском технологическом институте (филиал УрФУ) при благотворительной поддержке ЕВРАЗа к 1 сентября было оборудовано новое образовательное пространство: отремонтировано 13 аудиторий и зона отдыха.

Кроме того, 1 сентября новый профориентационный класс открылся в Центре образования № 1 Нижнего Тагила. При поддержке ЕВРАЗа для класса были приобретены лабораторные комплексы для занятий по физике, демо-наборы для демонстрации различных физических явлений: волновых явлений, магнитного поля кольцевых токов, геометрической оптики, механических колебаний.

Помимо этого, в восьми школах Нижнего Тагила и двух школах Качканара к новому учебному году были оборудованы инженерные классы. В каждом помещении были установлены интерактивные доски, современное оборудование для рабочего места преподавателя, приобретены лабораторные комплексы для занятий техническими науками.

Кроме того, ЕВРАЗ оказал поддержку подшефным школам: для уроков технологии фрезерные, токарные и другие станки приобрели в 12 школах Нижнего Тагила (школы № 5, 6, 12, 45, 49, 56, 58, 66, 80, 81, 85, горно-металлургическая школа). Школы № 3, 24, Политехническая гимназия, Центр образования № 1 получили оборудование для курсов «Инженерная графика» и «Черчение».

Оборудование для занятий робототехникой, конструированием и ЗD-моделированием при поддержке ЕВРАЗа появилось в школах № 34, 40, 65, 69, 75/42, 100, 138. В школе № 144 создали мастерскую электромонтажа.

В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа в школе № 3 был приобретен робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров, базовый набор учебного манипулятора, 3D-принтер. В школе им. К. Н. Новикова – системный блок в кабинет информатики. В лицее № 6 установили современную световую систему в актовом зале. В школе № 2 появилось новое измерительное оборудование и противоскользящее покрытие в бассейне.

Для кабинета технологии 7-й школы приобретены швейная машинка, электроплита с духовкой, кухонная мебель. Для школы поселка Валериановска был закуплен проектор.

Кроме того, около тысячи детей работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили ко Дню знаний подарки от компании. В набор вошли необходимые для школы принадлежности: пенал, сумка для обуви, бутылка для воды, конструктор, светоотражающий брелок. Праздничные балы для первоклассников прошли в Нижнетагильском цирке и во Дворце культуры Качканара.

«Нам очень важно повысить качество инженерного образования в учебных заведениях Нижнего Тагила и Качканара, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – ЕВРАЗ выделяет средства на формирование специальных инженерных лабораторий, кабинетов с современными компьютерами, станками и мультимедийными комплексами. Если сегодняшние школьники и студенты выберут своим местом работы уральские предприятия ЕВРАЗа, то на наших комбинатах они в полной мере смогут реализовать свой инженерный потенциал».

