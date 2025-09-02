Студентов УрФУ атаковали в чатах лже-проректоры

С началом учебного года в Уральском федеральном университете участились случаи мошенничества. Студентам в мессенджерах (например, в Telegram) пишут злоумышленники, выдающие себя за представителей администрации вуза, в частности, за проректоров. Они сообщают о задержании однокурсников за перепродажу банковских карт и пытаются выяснить, поступали ли подобные предложения самому студенту. Вслед за этим жертве звонят якобы из ФСБ, выдвигают ложные обвинения в соучастии и требуют денег для «закрытия дела».

«Обращаюсь к Вам по поводу произошедшего инцидента. Сейчас я вам всё объясню, но для начала подскажите, Вы поддерживаете общение со своими однокурсниками? Дело в том, что задержали несколько наших ребят. Занимались они перепродажей банковских карт, а также предлагали такой вид «заработка» многим студентам. Была инициирована внутренняя политика. Хотел уточнить, Вам подобные предложения не поступали? Может Вы замечали, чтобы кто-то промышлял подобным?», – вот такое сообщение пришло студентке физико-технологического института Веронике якобы от проректора по информационной политике Алексея Фаюстова.

Сам же Алексея Фаюстов предупредил учащихся, что все общение по данным вопросам ведется через деканат или личный кабинет студента: «Как и положено в таких случаях, сегодня активизировались мошенники. И это будет не раз в течение учебного года. Никому не верьте! Вся коммуникация с учебным блоком идет через деканат и через личный кабинет. Ничего не обновляем, не предоставляем незнакомым людям. Держите ухо востро».

Екатеринбург, Дарья Деменева

