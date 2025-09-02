Голосовые дипфейки и данные о крупных покупках: мошенники совершенствуют схемы обмана

Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы обмана: так, очередной жертвой чуть не стала пожилая женщина, которой позвонили с неизвестного номера с сообщением о ДТП. На этот раз для правдоподобности злоумышленники использовали голос внучки и вымогали деньги, ссылаясь на недавнюю крупную покупку, поделилась с «Новым Днем» екатеринбурженка Вероника.

«Моей бабушке позвонили с незнакомого номера якобы от моего имени. Ей сообщили, что я нахожусь в травматологии после того, как переходила дорогу на красный свет. Якобы из-за меня пострадала девушка-водитель, и меня обвиняют в случившемся. «Следователь» потребовал срочно перевести деньги на операцию для пострадавшей, чтобы уголовное дело не возбуждали. Бабушка догадалась спросить, в какой именно больнице я нахожусь. В ответ мошенники начали путаться и говорить, что приезжать не надо», – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, бабушка сначала поверила и сильно испугалась, потому что голос был точно как у внучки, а некоторые детали (как, например, факт покупки квартиры), про которые начали говорить по телефону, известны лишь узкому кругу родных: «Изначально бабушка почти поверила мошенникам, потому что голос звонившей был очень похож на мой. Она переспросила: «Кто это?», на что ей ответили: «Ну, это я, бабушка, ты что, меня не узнаешь?». Интересно, что преступница знала и о том, что наша семья недавно приобрела квартиру. Она прямо сказала: «Ты же недавно купила квартиру, значит, деньги должны быть», – добавила Вероника.

