В свердловских школах закрыли все вакансии учителей

На начало учебного года в школах региона удалось закрыть все вакансии учителей. Об этом завила в программе «Акцент» министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

По ее словам, преподавать пришли выпускники педвузов, которые учились по целевой квоте, студенты 2-3 курсов, а также участники федеральных программ. Например, в этом году по программе «Земский учитель» в сельские школы приедут работать 10 педагогов.

Министр также пояснила, что учителя часто берут на себя дополнительные уроки, чтобы зарабатывать больше: «Я точно знаю, что учителя, работающие в школе, не готовы уйти на нагрузку меньше средней, им хочется получать достойно, они понимают, если ты хочешь больше зарплату, то часов у тебя должно быть больше, но разумно».

При этом чтобы разгрузить учителей, потребуется нанять еще около двух тысяч новых педагогов, и в основном – учителей математики, физики и химии: «Если мы хотим разгрузить учителей, то нам нужно 2000 человек. Самые востребованные предметы для наших школ – это математика, физика и химия. Я не думаю, что эти учителя уходят куда-то, они просто пока не пришли в педагогические вузы».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube