Фонтаны в Екатеринбурге отключат 15 сентября

Фонтаны в Екатеринбурге проработают еще две недели. Их отключат 15 сентября, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Это касается тех фонтанов, что находятся на обслуживании муниципалитета: светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, «Каменный цветок» на площади Труда, «Шар» на Октябрьской площади, «Спирали времени» на улице Вайнера, фонтаны в Дендропарке на улице 8 Марта, в сквере за Оперным театром, на площади Советской Армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

Как правило, сотрудники МБУ «ВОИС» в середине сентября начинают перекрывать подачу воды и электричества. Из чаш сливают воду и чистят конструкции от накопившегося мусора. Все оборудование на зиму снимается. Консервация фонтанов обычно занимает около двух недель.

Екатеринбург, Дарья Деменева

