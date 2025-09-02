Поезда для ВСМ начнут испытывать в 2027 году

Летом 2027 года ОАО «РЖД» получит для испытаний на ВСМ новые поезда. Об этом сообщил в рамках рабочей поездки в Екатеринбург

министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«В марте 2027 года должны завершить и летом отдать, собственно, два поезда нашим коллегам из «Российских железных дорог», чтобы они провели уже испытания непосредственно на тех участках, которые будут готовы к тому моменту», – сообщил Алиханов СМИ в ходе посещения площадки «Уральских локомотивов».

Отметим, что проект «ВСМ» можно стать комплексным – поезда для него делают «Уральские локомотивы», рельсы планирует выпускать одно из подразделений ЕВРАЗа. АО «Русские электрические двигатели» занимается выпуском двигателей для нового поезда: девять узлов уже проходят испытания, еще 30 проавансированы.

Сертификационные испытания поездов для ВСМ планируется провести до конца первого квартала 2028 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

