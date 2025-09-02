Синоптики: август-2025 был теплее и засушливее нормы

Уральские синоптики подвели итоги августа. По их мнению, месяц был умеренно теплым при выраженном дефиците осадков на большей части территории.

Как сообщили в Гидрометцентре, средняя температура месяца составила 16,1-17,3°, что для севера области на 1,5-2° выше нормы, для южных районов всего на 0,5-1° выше нормы (считается, что в пределах нормы), в Екатеринбурге 17,3° (+1° от нормы). Максимальная температура (28-30°) в большинстве районов области и в Екатеринбурге пришлась на 25 августа. Самые холодные ночи с температурой 2-8° случились 4 августа и в третьей декаде. Заморозков не отмечено.

Большая часть осадков выпала во второй и третьей декадах месяца, первая треть августа была сухой, особенно на юге области (0-3 мм). Отличился Североуральск, где 7 августа прошел очень сильный дождь (82 мм, месячная норма осадков), а за месяц выпало 160 мм, 197% нормы.

На остальной территории области количество осадков составило от 21-25 мм (Тугулым, Гари), что соответствует 30% месячной нормы, до 60-69 мм на юго-западе области (80-94% нормы). В Екатеринбурге выпало 55 мм, или 74% нормы.

Екатеринбург

