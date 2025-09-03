Подросток на питбайке сбил 10-летнюю девочку. Она в реанимации (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 10-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате наезда питбайка.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария произошла 2 сентября около 15:00 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №28 по улице Ермака. Неустановленный водитель на питбайке сбил девочку на пешеходном переходе, после чего скрылся.

Девочку отвезли в детскую городскую больницу №3 Нижнего Тагила в реанимационное отделение.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро установили и нашли водителя питбайка. Им оказался 15-летний подросток, который взял мотоцикл у друга.

Приближаясь к пешеходному переходу, он решил, что пешеходы его пропустят, и не снизил скорость. Увидев, что сбил ребенка, подросток испугался и уехал.

Мать виновника ДТП узнала о произошедшем от сотрудников полиции. Ее привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В отношении владельца питбайка составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

