В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в иномарку (ФОТО)

Сегодня в 09:33 на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобус 054 маршрута въехал сзади в попутный автомобиль «Тойота Королла».

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по улице 8 Марта от Малышева до Радищева и по улице Радищева от Добролюбова до 8 Марта немного затруднено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube