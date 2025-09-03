В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в иномарку (ФОТО)

Сегодня в 09:33 на перекрестке улиц 8 Марта и Радищева случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», автобус 054 маршрута въехал сзади в попутный автомобиль «Тойота Королла».
По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по улице 8 Марта от Малышева до Радищева и по улице Радищева от Добролюбова до 8 Марта немного затруднено.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»