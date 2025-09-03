В Екатеринбурге электросамокатчик сбил ребенка. Мальчик в больнице

В Екатеринбурге электросамокатчик сбил ребенка на пешеходном переходе. Пользователь кикшеринга не спешился и летел с высокой скоростью через перекресток Малышева-Мира. В это время во встречном направлении дорогу пересекал 11-летний школьник на обычном самокате, когда в него влетел скутерист. По данным СУ СКР по Свердловской области, ребенок получил тяжелые травмы.

Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» опубликовал видео инцидента с уточнением, что скорая приехала к ребенку через 15 минут. Судя по кадрам, сбивший мальчика самокатчик скрылся, пострадавшему помогали случайные прохожие. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

