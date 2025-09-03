В Свердловской области уже вторую ночь видно полярное сияние

На Среднем Урале уже вторую ночь на небе появляется полярное сияние. Прошлой ночью свечение было особенно ярким. Кадрами из Ирбита поделился с «Новым Днем» астроном-любитель Илья Янковский.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле. Как писал «Новый День», 2 сентября на Земле началась планетарная магнитная буря. Зона полярных сияний повторно наблюдалась в ночь со 2 на 3 сентября над всей территорией России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

